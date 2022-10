"Viel besser": So geht's Sarah Harrison mit Darmerkrankung!

Sarah Harrison (31) macht im Moment eine schwere Zeit durch! Die einstige Bachelor-Kandidatin klagt schon länger über Gesundheitsprobleme. Bei einigen Tests kam dann heraus, dass die zweifache Mutter neben einer Glutenunverträglichkeit auch ein Problem mit ihrem Darm namens Leaky Gut hat. Jetzt gab die Influencerin, die mit ihrer Familie in Dubai lebt, ihren Fans ein Gesundheitsupdate: Sarah geht es inzwischen besser!

In ihrer Instagram-Story betonte Sarah nun, dass es ihr "schon so viel besser" gehe. "Es gibt immer mal wieder ein, zwei nicht so gute Tage, an denen gewisse Symptome durchkommen", berichtete die Familienmutter aus ihrem Alltag und fügte hinzu: "Aber ich glaube, ich habe alles aktuell gut im Griff und – darüber bin ich so glücklich." Die vergangenen Wochen seien für sie aber keine schöne Phase gewesen.

Wie hat es Sarah geschafft, ihre Darmprobleme in den Griff zu kriegen? "Ich habe etwas für meinen Magen bekommen für Entzündungen und nehme Darmbakterien für den Darmaufbau ein", erklärte die 31-Jährige und merkte an: "Ich ernähre mich zusätzlich gesund und darmschonend." Außerdem nehme sie Vitamine und Präparate ein, bekomme regelmäßig Infusionen und gehe zur Akupunktur.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de