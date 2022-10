"Alu-Helm": Nimmt Anne Wünsche hier Ex Henning aufs Korn?

Teilt Anne Wünsche (31) hier eine Spitze gegen Henning Merten (32) aus? Die Influencerin und der YouTuber waren acht Jahre zusammen und haben eine gemeinsame Tochter mit dem Namen Juna. 2019 folgte das Liebes-Aus. Trotz ihres gemeinsamen Kindes haben Anne und Henning heute kein gutes Verhältnis zueinander. Jetzt erweckte Anne sogar den Anschein, sich öffentlich über Henning lustig zu machen.

Vor einigen Wochen ließ Henning Anne Post von einem Anwalt zukommen. In dem Schreiben wurde ihr untersagt, öffentlich über Streitereien mit ihrem Ex zu sprechen. Außerdem solle sie keine Flugreisen mit ihrer gemeinsamen Tochter Juna unternehmen, weil die Strahlen im Flugzeug zu gefährlich für ein Kind seien. Jetzt griff Anne die Forderung offenbar in ihrer Instagram-Story auf. Sie postete ein Video, wie sie mit Alufolie auf dem Kopf beim Friseur sitzt. "Alu-Helm – schützt vor Strahlen im Flieger! Mit meinem Rabattcode 'Strahlen15' ganze 15 Prozent sparen", lachte die Dreifach-Mutter.

Ob Annes Bezugnahme auf Hennings Forderung sogar als Retourkutsche gemeint war? Immerhin fand Henning kürzlich in seiner Instagram-Story ganz böse Worte für Fremdgeher. Seiner Meinung nach habe Fremdgehen was mit "Charakterschwäche", Unsicherheit", "Unzufriedenheit mit sich selbst" und einem "schwachen Selbstbewusstsein" zu tun. Anne gab damals öffentlich zu, dass sie Henning während der Beziehung betrogen hatte. "Jetzt könnt ihr mich gerne alle hassen, ich hatte mein Karma dafür richtig hart einstecken müssen", erzählte sie im Jahr 2019 auf Instagram.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Juna

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

