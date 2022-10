Geturtel im Pool: Was war bei "Temptation Island"-Aleks los?

Was hat sich Aleksandar Petrovic (31) dabei gedacht? Der einstige Love Island-Kandidat ist seit ein paar Jahren mit der Temptation Island-Bekanntheit Christina Dimitriou (30) zusammen. Bevor sie den nächsten Schritt gehen, wollten sie ihre Liebe noch bei Temptation Island V.I.P. unter Beweis stellen. Vor allem der Muskelmann ging ziemlich sicher in die Show rein – doch in Folge zwei turtelte er mit Verführerin Vanessa im Pool. Oder doch nicht? Aleks erklärt nun, was da wirklich lief!

Im Promiflash-Interview schildert er die Situation mit der Single-Lady. Seiner Meinung nach habe er im Pool keine Grenze überschritten: "Wir haben ständig die Hebefigur geübt, da es ein Spiel gab, wo alle vergebenen Männer die Hebefigur mit einer Single-Dame praktizieren mussten. Ich wollte diese mit Vanessa perfektionieren." Dass man sich dabei etwas näherkommt, scheint für Aleks okay zu sein. "Daher habe ich ihr auch im Pool gezeigt, an welcher Stelle ich sie an der Hüfte packen muss, damit die Figur perfekt sitzt", führte er aus.

Dass die Szenen für Christina dennoch verletzend sein könnten, versteht das Reality-TV-Sternchen: "Da man die Entstehungsgeschichte der Hebefigur nicht kennt, kommt es falsch rüber." Was aber nicht nur ein Spiel ist, sind die vielen Gespräche mit Vanessa, mit der er sich tatsächlich ziemlich gut versteht. "Mir gefällt ihre offene und durchaus tiefgründige Art zu kommunizieren und ihr angenehm ruhiges, verständnisvolles Verhalten", räumte er im weiteren Gespräch mit Promiflash ein.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de