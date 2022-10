"Temptation Island V.I.P."-Star Aleks kommt Vanessa näher!

Zwischen Aleks Petrovic (31) und Verführerin Vanessa knistert es! Der Reality-TV-Star ist gemeinsam mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P. dabei. In der Männervilla scheint sich der Hottie sichtlich wohlzufühlen. Vor allem die Verführerin Vanessa hat es ihm offenbar ganz besonders angetan. Nach ein paar intensiven Gesprächen kamen sich Aleks und die Single-Lady nun sogar schon etwas näher...

In der zweiten Folge feierten die vergebenen Kandidaten in der Männervilla eine heftige Party, bei der sich der 31-Jährige hauptsächlich mit Vanessa zu unterhalten schien. Die beiden tauschten intensive Blicke aus und suchten im Pool und beim Tanzen eindeutig Körperkontakt. Im Einzelinterview gab die Brünette daraufhin sogar zu, dass sie Gefallen an Aleks finde. "Eigentlich will ich nicht, dass ich jemanden toll finde, der eine Freundin hat", meinte sie und fügte hinzu: "Aber ich weiß es nicht, er ist der erste Mensch, wo ich mir wirklich denke, ich habe so einen krassen Klick mit dem."

Im Promiflash-Interview hatte der Fitnesscoach nach seinem Einzug bereits in den höchsten Tönen von der Beauty geschwärmt. "Vanessa ist eine sehr interessante Persönlichkeit", erzählte Aleks und fügte hinzu: "Sie wirkt für ihr Alter sehr reif und reflektiert. Mit ihr habe ich direkt sehr tiefgründig kommunizieren können."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

