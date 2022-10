Sarah Engels feiert ihren 30. Geburtstag im gemütlichen Look

Sarah Engels (30) lässt es entspannt angehen. Seit 2011 ist die Sängerin nicht mehr aus der TV- und Musikwelt wegzudenken. Mit ihrer Teilnahme an DSDS wurde sie deutschlandweit bekannt. Inzwischen ist die Musikerin schon zweifache Mama und zum zweiten Mal verheiratet. Nun feiert die "Zoom"-Interpretin erneut einen Meilenstein in ihrem Leben – ihren 30. Geburtstag. Anders als vielleicht erwartet, genießt Sarah ihren Ehrentag im gemütlichen Look!

Auf Instagram gewährte die Zweifachmama ihren Fans erste Einblicke in ihren besonderen Tag. Im lässigen Outfit, bestehend aus einem weißen Crop Top und einer locker sitzenden Hose in einem Braunton, feierte sie ihren Geburtstag gemeinsam mit ihren Liebsten. "Ich muss sagen, ich fühle mich nicht großartig anders als gestern und trotzdem erinnere ich mich noch zu gut daran, wie ich damals immer gedacht habe, dass man mit 30 schon super-alt ist", verriet die Influencerin ihren Followern.

Zudem ließ Sarah die vergangenen zehn Jahre Revue passieren. "Ich habe gelernt, immer wieder aufzustehen, und als ich das erste Mal Mama wurde, habe ich Kräfte entwickelt, von denen ich bisher nicht glaubte, dass es sie gibt. All das hat mich stärker, reifer und lebendiger gemacht", erzählte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin. Die vergangene Zeit sei sehr prägend für sie gewesen.

