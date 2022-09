Pralles Dekolleté: Hier zeigt Kylie Jenner, was sie hat!

Kylie Jenner (25) spielt mit ihren Reizen! Die The Kardashians-Bekanntheit gilt schon seit mehreren Jahren als Vorreiterin in Sachen Beauty und Mode. Das machte sie sich zunutze und gründete ihr Kosmetikunternehmen Kylie Cosmetics. Zusätzlich hält sie ihre Fans weiterhin mit Bildern und Videos von sich und ihrem Leben im Netz auf dem Laufenden. So auch nun wieder: Kylie postete ein Foto, das einen Blick auf ihr Dekolleté freigibt.

Auf Instagram teilte die Beauty neue Schnappschüsse von sich: Auf den zwei Selfies entschied sich die 25-Jährige für ein dezentes Make-up. In einem Bustier posiert die zweifache Mama für die Aufnahmen sitzend auf einem weißen Bett und blickt dabei lasziv in die Kamera. Ihr knappes Oberteil bedeckt dabei nur das Nötigste und setzt ihr prall gefülltes Dekolleté gut in Szene. Ihren Beitrag versah die Unternehmerin mit einem brennenden Herz-Emoji.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass sich die Stilikone so sexy zeigt. Vor mehreren Wochen postete die Tochter von Kris Jenner (66) ein paar Bilder, auf denen sie sich verführerisch in einem Bett rekelt. Dabei trägt sie ein enges Nachtkleid aus Seide, in dem ihre Kurven betont werden. "Nichts geht über Löwinnen", schrieb Kylie dazu und spielte damit auf ihr Sternzeichen an.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

