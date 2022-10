So gratuliert Madonna ihrer Tochter Lourdes zum Geburtstag

Madonna (64) schickt ihrer Tochter niedliche Geburtstagsgrüße! Am 14. Oktober 1996 erblickte Lourdes Leon das Licht der Welt. Inzwischen hat sich das älteste Kind der Popikone selbst einen Namen in der Musikbranche gemacht. Vor allem mit den sexy Szenen in ihrem Musikvideo zu ihrer ersten Single sorgte die Beauty im August für viel Aufsehen. Madonna ist total stolz – und kam an Lourdes' 26. Geburtstag gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus!

Via Instagram richtete Madonna am Freitag einige niedliche Zeilen an das Geburtstagskind. "Alles Liebe zum Geburtstag Lourdes Maria! Ich bin so stolz auf die Frau, die Künstlerin und der Mensch, der du geworden bist. Vergiss niemals, wer du bist, kleiner Stern. Der heller strahlt als alle anderen Sterne am Horizont", schrieb die 64-Jährige zu einem niedlichen Videoclip, der aus vielen Bildern des Mutter-Tochter-Duos bestand.

Wie nah sich Madonna und Lourdes stehen, zeigen die zwei immer wieder im Netz und bei öffentlichen Auftritten. So besuchten die beiden im September eine Modenschau, zu der die Sängerinnen in einem perfekt aufeinander abgestimmten Partnerlook erschienen. Ebenso wie gemeinsame Abendessen gehören dabei auch Partybesuche zum Familienprogramm.

Getty Images Lourdes Leon auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2022

Instagram / madonna Madonna und ihre Tochter Lourdes Leon

Getty Images Lourdes Leon mit ihrer Mutter Madonna

