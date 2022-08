Sexy Musikvideo: Lourdes Leon rekelt sich total hot im Meer

Lourdes Leon (25) heizt ihren Followern ordentlich ein! Seit einigen Jahren eifert die Tochter von Madonna (64) dem Erfolg ihrer berühmten Mutter nach und startete als Model voll durch. Doch auch als Sängerin will die Beauty groß herauskommen und arbeitete in den vergangenen Monaten deshalb hart an ihrer Musikkarriere. Nun ist ihre erste Single endlich draußen! Dabei können sich Lourdes Fans vor allem in ihrem ersten Musikvideo auf einige ziemlich heiße Szenen freuen.

Via Instagram verkündete Lourdes am Mittwoch, dass ihre Debütsingle "Lock&Key" von nun an überall erhältlich sei – denn unter dem Namen Lolahol tritt die 25-Jährige nun auch in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter und bahnt sich ihren eigenen Weg in der Musikindustrie. Dabei sorgt Lourdes vor allem mit dem Video zu ihrer Single für eine Menge Aufsehen – denn ebenso wie mit Nippelstickern bestückt, rekelt sich die Newcomerin unter anderem auch in einem grobmaschigen Netzkleid total heiß im Meer.

Scheint ganz so, als würde der Apfel auch in dieser Hinsicht nicht weit vom Stamm fallen – immerhin liefert auch Madonna ihren Fans immer wieder freizügige Pics auf ihrem Social-Media-Profil. Zu viel des Guten, fand Instagram offenbar vor einigen Monaten – weshalb die "Material Girl"-Interpretin kurzerhand von der Plattform für Liveübertragungen gesperrt wurde.

Anzeige

Getty Images Lourdes Leon, Juni 2022 auf der Fashion Week in Paris

Anzeige

Getty Images Lourdes Leon auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2022

Anzeige

Instagram / madonna Madonna und ihre Tochter Lourdes Leon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de