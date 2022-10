War Calvin Kleinen sauer wegen Franzi-Flirt seines Bruders?

War Calvin Kleinen (30) sauer auf seinen Bruder? Bei Are You The One – Reality Stars in Love waren der Playboy und Franziska Temme (27) ein Perfect Match. Privat hat es bei den beiden allerdings nicht für mehr als eine Freundschaft gereicht. Umso besser hat sich Franzi mit Calvins Bruder Marvin Kleinen verstanden. Bei den beiden soll sogar mehr gelaufen sein. Und was sagt Calvin zur Liebelei seines Bruders?

Marvin verriet Promiflash: "Ich habe mit meinem Bruder im Vorfeld geredet. Jetzt nicht unbedingt um Erlaubnis gefragt, denn das ist ja Franzis Entscheidung. Aber ich wollte sichergehen, ob mein Bruder in Franzi auch sein 'Perfect Match' gesehen hat." Und von dem gab's grünes Licht: "Mein Bruder hat uns alles Gute gewünscht, war aber dann doch überrascht, als es zwischen uns gefunkt hat." Calvin habe von Anfang angezweifelt, ob Franzi gut für seinen Bruder sei. Und damit sollte er wohl recht behalten.

Der Flirt zwischen Marvin und Franzi hat wohl nicht allzu gut geendet. "Ich dachte, es würde besser zwischen uns passen und dass Leute, die sich von außen versuchen einzumischen, keine Chance haben", verriet Calvins Bruder ehrlich. Er habe sich mit Franzi alles vorstellen können. "Doch am Ende ist da eine gewisse Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir uns wiedersähen", stellte er abschließend fest.

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen, "Are You The One?– Reality Stars in Love"-Teilnehmer

RTL / Frank Beer Marvin und Calvin Kleinen bei "#CoupleChallenge"

