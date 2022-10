Nach "Are You The One?": Franzi hatte was mit Calvins Bruder

Franziska Temme (27) ist wohl von der Familie Kleinen sehr angetan. Bei Are You The One? – Reality Stars in Love stellte sich in der finalen Matching-Night heraus, dass die Blondine und Calvin Kleinen (30) laut den Experten gut zueinander passen. Das Interesse blieb allerdings einseitig, denn der Rapper sah in der Beauty nicht die Frau fürs Lebens. Nach der Show hat die einstige Bachelor-Teilnehmerin deshalb auch ein Auge auf jemand anderes geworfen: Franzi hat sich mit Calvins Bruder Marvin getroffen, worüber er nun mit Promiflash sprach.

Im Promiflash-Interview sprach Calvin noch einmal genauer darüber, was er bereits in der Reunion der AYTO-Show bestätigt hatte: Franzi und Marvin sind sich nähergekommen. "Ja, Franzi hatte was mit meinem Bruder", plauderte er aus. Komisch sei die Situation aber keineswegs für ihn gewesen, er habe sogar öfters nachgefragt, wie es bei ihnen denn so laufe. "Mein Bruder hat sogar länger mit Franzi Kontakt gehabt, als ich […]. Da ging schon mehr als bei mir und Franzi", verriet der TV-Star und merkte an, dass er sich auch sehr für Marvin gefreut habe.

Doch was ist der Stand der Dinge zwischen der gelernten Erzieherin und Calvins Bruder? "Ich habe seinen Bruder auf jeden Fall kennengelernt […]. Wird nichts draus", klärte die 27-Jährige beim AYTO-Wiedersehen auf und merkte an: "Ich glaube, er muss sich genauso wie Calvin auch noch die Hörner abstoßen, bevor er eine Beziehung eingeht."

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen, Reality-TV-Darsteller

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen im August 2022

RTL / Markus Hertrich Franziska Temme, Kandidatin bei "Are You The One"

