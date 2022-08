So strahlen Rebel Wilson und Freundin Ramona bei den US Open

Man sieht Rebel Wilson (42) das Glück regelrecht an! Die Schauspielerin ist megaverliebt in ihre Freundin Ramona Agruma und hat mit ihr große Pläne für die Zukunft. Seit Juni sind die beiden offiziell ein Paar und genießen seitdem jede freie Minute zusammen. Derzeit sollen sie sogar gemeinsamen Nachwuchs planen. Da die Australierin außerdem großer Tennisfan ist, nahm sie ihre Liebste jetzt auch mit zu einem Match ihres Lieblingssports – und in ihren Outfits zogen Rebel und Ramona alle Blicke auf sich.

Auf Instagram postete Rebel eine Reihe von Bildern, die sie und Ramona bei den US Open zeigen. Beide kamen in kurzen edlen Kostümen zu dem Tennisturnier. Während Ramona auf ein schlichtes schwarzes Kleid mit Bubikragen setzte, leuchtete das Kleid der 42-Jährigen in einem grellen Pink. Cool und lässig trugen die zwei dazu die gleichen verspiegelten Sonnenbrillen. Auf der Tribüne feuerten sie dann gemeinsam Tennisstar Serena Williams (40) an. "Die US Open sind eine fantastische Möglichkeit, den Sommer zu beenden. Es war so toll, Serena heute spielen zu sehen", schwärmte der Pitch Perfect-Star von dem Nachmittag.

Als eingefleischter Tennisfan besuchte Rebel auch das Wimbledon-Turnier im Juli in Großbritannien. Bei dem Event war sie aber noch ohne ihre Ramona unterwegs. Dennoch strahlte sie in einem schlichten hellrosafarbenen Kleid.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma im August 2022

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson bei den US Open 2022

Anzeige

ActionPress Rebel Wilson in Wimbledon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de