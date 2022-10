Gerda Lewis ehrlich: Influencer-Dasein hat Schattenseiten

Gerda Lewis (29) lässt tief in ihren Job als Influencerin blicken! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gehört vor allem, seitdem sie bei dem Dating-Format Die Bachelorette als Rosenverteilerin unterwegs war, mit über eine Million Followern auf Instagram zu einem der angesagtesten Social-Media Stars in Deutschland. Jetzt offenbarte der TV-Star, dass das Leben als Influencerin aber nicht immer so rosig wäre, wie manche Menschen von außen oft meinen!

Die Netzbekanntheit beantwortete im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story Fragen zu ihrem Job als Influencerin. Neben positiven Aspekten wie "gutes Geld verdienen", "PR Geschenke" und "unabhängig sein", habe der Beruf auch Schattenseiten. "Zum Beispiel: keine Sicherheit. Was ist denn, wenn's mal nicht läuft? Die Views sinken? Instagram down ist? Die meisten Influencer würden nicht überleben", sprach sie ihre Sorgen ehrlich aus. Gerda fügte hinzu: "Zudem geben wir einen sehr großen Teil unserer Privatsphäre auf. Ich kann nicht einfach auf ein Date gehen und denken, dass mich keiner sieht."

Mit Influencer-Kollegen spreche sie sehr selten über das Thema Geld. "Ich achte da einfach auf mich und weniger auf andere. Ich möchte mich nicht mit anderen messen oder vergleichen. Sollte auch keiner", ist sich die Beauty sicher. Denn der wirkliche Reichtum in ihren Leben seien die Menschen um sie herum, die man nicht mit Geld kaufen könne. "Liebe und Beziehungen sind das Einzige, was unser Leben lebenswert machen", weiß Gerda aus Erfahrungen.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Action Press / wcrART Gerda Lewis beim Romina Palm x ONYGO Launch in Monheim am Rhein, Juni 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

