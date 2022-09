Social-Media-Pause: So geht Gerda Lewis mit Hate im Netz um

Macht Gerda Lewis (29) Hate zu schaffen? Die einstige Bachelorette arbeitet heute vor allem als Influencerin. Ab und zu legt sie aber auch mal eine Pause von Social Media ein – wie zum Beispiel vor rund zwei Jahren. Nachdem sie sich im Urlaub mit ihren besten Freundinnen zerstritten hatte, kassierte sie viel Kritik und zog sich daraufhin aus dem Netz zurück. Nun gönnt sich Gerda erneut eine Auszeit. Könnten Hasskommentare auch dieses Mal der Grund dafür sein?

Wohl eher nicht! Gegenüber Promiflash verriet die Kölnerin beim Bunte New Faces Award Style: "Ich muss sagen, dass ich aktuell fast gar keinen Hate bekomme, ganz vereinzelt." Sie vermutet, dass das daran liegt, dass sie sich auf Instagram und Co. mittlerweile so präsentiere, wie sie ist: "Ich glaube, das finden die meisten einfach gut." Dennoch gebe es vereinzelt immer Personen, die einen nicht leiden könnten. "Die wird es auch immer geben, aber das ist mir eigentlich egal. Das finde ich auch okay. Man muss ja nicht von jedem gemocht werden", betonte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Darüber hinaus machte Gerda deutlich, dass sie sich früher ganz anders auf Social Media präsentiert habe. "Früher habe ich mich sehr von meiner besten Seite gezeigt und natürlich auch Facefilter verwendet, was ich heutzutage gar nicht mehr machen würde. Und wenn ich das sehe, erschrecke ich mich vor mir selbst, weil ich eine Person sehe, die ich gar nicht bin und auch nie war", erzählte die 29-Jährige.

ActionPress Gerda Lewis im September 2022 in Berlin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2022 in Köln

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Social-Media-Star

