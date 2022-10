Herzogin Meghan will nicht als "verrückt" bezeichnet werden

Herzogin Meghan (41) möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Die Frau von Prinz Harry (38) startete in diesem Jahr ein neues Projekt: Den Podcast "Archetypes", in dem sie mit wechselnden Gästen einige Themen ausdiskutiert. Nachdem Queen Elizabeth II. (✝96) am 8. September verstorben war, legte sie allerdings eine Pause ein. So kehrte sie erst vor wenigen Tagen zurück und veröffentlichte heute sogar schon ihre zweite Folge. Nun sprach Meghan darüber, dass sie oft als "verrückte Frau" gesehen wird.

Für die aktuelle Podcast-Folge von "Archetypes" lud die Herzogin Constance Wu, Jenny Slate (40) und Deepika Padukone (36) ein. Dabei verrieten die drei Frauen, dass sie bereits als verrückt oder hysterisch bezeichnet wurden, was vor allem Meghan sehr mitnahm. An den Bezeichnungen störe sie besonders eine Sache: "Die Art und Weise, wie es so beiläufig verwendet wird und der Schaden, den es in der Gesellschaft und bei Frauen – offen gesagt überall – angerichtet hat." Auch wenn die Frau von Prinz Harry nicht weiter darauf einging, wer sie selbst als verrückt abgestempelt habe, machte sie deutlich, dass dieses Wort nicht einfach beiläufig verwendet werden sollte.

Bei den Podcast-Gästen kommt Meghans neues Projekt gut an. Das verriet Lisa Ling (49) nach ihrer gemeinsamen Folge – die erste, die nach dem Tod der Queen erschienen ist. "Sie ist eine so kluge und fesselnde Gesprächspartnerin und ich hoffe, die Leute nehmen sich die Zeit, sie jenseits der oft hinterlistigen Schlagzeilen kennenzulernen", schwärmte die Moderatorin von ihrer Gastgeberin.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Constance Wu im Oktober 2022

Instagram / lisalingstagram Lisa Ling und Herzogin Meghan im Oktober 2022

