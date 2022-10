Mel Gibson wird im Prozess gegen Harvey Weinstein aussagen!

Mel Gibson (66) wird seine Sicht der Dinge schildern! Harvey Weinstein (70) wurde bereits im Jahr 2020 zu über 20 Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. Vor wenigen Tag startete ein weiterer Prozess gegen den Filmproduzenten. Dabei könnten bis zu 140 weitere Jahre Haft auf den Angeklagten zukommen. Ein Gericht entschied nun: Auch "Was Frauen wollen"-Star Mel soll über Weinstein aussagen!

Wie The Guardian nun berichtete, wird Mel im Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul als Zeuge aussagen. Das entschied Richterin Lisa B. Lench am Freitag – immerhin könne der 66-jährige Schauspieler darüber aussagen, was er von einer der Anklägerinnen über Harvey erfahren hat. Die dritte Anklägerin, die Weinstein gefesselt und sexuell missbraucht haben soll, sei schließlich eine gute Freundin des Zeugen.

Bis es zu Mels Aussage kommen wird, hat Weinstein in der Zwischenzeit eher nichts zu lachen – denn wie Fox News berichtete, beschwerte sich der Anwalt des 70-Jährigen zu Beginn des Prozesses über die miesen Bedingungen, die sein Mandant im Gefängnis durchleben müsse. "Die Bedingungen sind fast mittelalterlich. Er ist 70 Jahre alt. Ich mache mir Sorgen, ob er diese Tortur ohne Herzinfarkt oder Schlaganfall überlebt", erklärte er.

Getty Images Harvey Weinstein im Februar 2020 in New York

Getty Images Mel Gibson, Schauspieler

Getty Images Harvey Weinstein im Oktober 2022

