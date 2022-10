Sophia Thiel und Cathy Hummels sind genervt von Bodyshaming

Sophia Thiel (27) macht sich gemeinsam mit Cathy Hummels (34) stark. Die Fitness-Influencerin war 2019 plötzlich von der Bildfläche verschwunden – erst zwei Jahre später meldete sie sich im Netz wieder zurück. Der Grund: Sie hatte mit mentalen Problemen und einer Essstörung zu kämpfen. Mittlerweile geht Sophia offen mit dem Thema um und setzte nun gemeinsam mit Cathy ein Zeichen gegen Body-Kritik.

Auf Tik Tok veröffentlichte die 27-Jährige ein Video von sich und der Kampf der Realitystars-Moderatorin, bei dem sie zu einem Song mit den Worten "Ergreife das Wort" performten: In dem kurzen Clip führten die Frauen auf, mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen haben. "Sophia ist so dick geworden, wie kann man sich nur so gehen lassen. Cathy ist einfach nur dürr und hässlich", bekommen die beiden wohl immer wieder zu hören. Doch davon lassen sich die Beautys offenbar nicht unterkriegen, denn am Ende des Videos tanzten sie zu dem Satz: "Ich projiziere meine eigenen Probleme und Unsicherheiten auf euch." Damit verdeutlichen die Frauen, dass das Problem meistens bei den Kritikern selbst liege.

Die Fans reagierten positiv auf das Video und bestärkten Sophia und Cathy. "Ihr zwei seid genau richtig so wie ihr seid! Bleibt bloß so", kommentierte ein User den Beitrag. "Ich sehe hier zwei richtig attraktive Frauen mit Power, Charme und tollen Figuren", meldete sich ein anderer Nutzer zu Wort. Einige der Follower bedankten sich sogar dafür, dass sich die Moderatorin und die Fitness-Influencerin für Bodyshaming starkmachen.

