90. Geburtstag: Richard Lugner feiert mit seinen Ex-Flammen

Richard Lugner (90) lässt es sich an seinem Ehrentag richtig gut gehen! In Sachen Liebe hat der österreichische Unternehmer schon reichlich erlebt. Fünfmal war der Baulöwe bereits verheiratet. Zwischendurch reihten sich auch noch zahlreiche andere Liaisons ein. All seinen Flammen verpasste er sogar tierische Spitznamen wie Mausi, Hasi, Goldfisch und Spatzi. Zu seinem 90. Geburtstag kamen einige seiner Verflossenen nun sogar, um mit Lugner zu feiern!

In der Wiener Hofburg feierte Mörtel eine XXL-Sause zu seinem 90. Geburtstag. Mit dabei waren unter anderem auch seine Ex-Flammen Käfer, Mausi, Bambi, Zebra, Kolibri oder auch Bienchen. Bahati Venus alias Kolibri putzte sich sogar ganz besonders heraus und erschien im Sissi-Look. Er selbst genoss das Rampenlicht aber ebenfalls. Auf der Bühne gab der Geschäftsmann sogar seinen Song "Ich bin der Lugner" zum Besten, ehe dann noch Zirkusartisten sowie eine Operettensängerin auftraten.

Doch trotz all des Trubels um seine Person wünscht sich Lugner eine feste Partnerin an seiner Seite. Das Verhältnis zu seinen ehemaligen Partnerinnen steht ihm dabei allerdings auch im Weg. "Die muss ja mit uns allen zurechtkommen und das ist sicher nicht einfach", räumt Lydia Kelovitz (32), Wildsau genannt, gegenüber heute ein. Auch der 90-Jährige selbst weiß: "Natürlich sind meine Tierchen auch ein Problem." Die Hoffnung gebe er dennoch nicht auf.

Action Press / Starpix / picturedesk.com Richard Lugner mit Nina Bruckner an seinem 90. Geburtstag in der Wiener Hofburg im Oktober 2022

Action Press / Starpix / picturedesk.com Richard Lugner an seinem 90. Geburtstag in der Hofburg in Wien, Oktober 2022

Action Press / Starpix / picturedesk.com Richard Lugner an seinem 90. Geburtstag in der Hofburg in Wien, Oktober 2022

