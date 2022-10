Elli-Trennung? "Temptation Island"-Credo spricht Klartext!

Kriselt es bei Elli Loretta und Credo La Marca etwa? Die beiden Influencer bestanden den ultimativen Treuetest bei Temptation Island. Daraufhin ließen die beiden ihre Fans immer wieder an ihrem Liebesglück teilhaben. In letzter Zeit kamen dann aber Gerüchte auf, dass der Haussegen gewaltig schief hängen soll – sogar von Trennung war die Rede. Credo stellt nun aber klar, dass er nach wie vor mit Elli zusammen ist!

In seiner Instagram-Story sprach der Tattoo-Liebhaber über die Spekulationen um Elli und ihn. "Es ist wahr, dass wir in letzter Zeit Höhen und Tiefen hatten. Was unsere Beziehung sehr ins schlechte Licht gebracht hat. Trotzdem sind wir füreinander da und reden über alles. Keine Angst, Leute, falls irgendwas ist, lassen wir es euch wissen", stellte Credo klar.

Auch Elli kommentierte die Angelegenheit in ihrer Instagram-Story und bestätigte, dass in letzter Zeit nicht immer alles rund zwischen ihr und Credo lief: "Leider ist es so, dass Beziehungen nicht immer perfekt laufen. Auch wenn wir in einer schwierigen Situation sind, probieren wir, das Beste daraus zu machen", ergänzte die Beauty.

Instagram / official_credolino Credo, "Temptation Island"-Star

RTL / Frank J. Fastner Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / elliloretta Elli, "Temptation Island"-Star

