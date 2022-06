Nach "Temptation Island": Credo macht Elli Liebeserklärung

Ende gut, alles gut! Temptation Island ist vorbei. Zwei Wochen haben vier Paare ihre Liebe dem ultimativen Treuetest unterzogen. Nach viel Drama und vergossenen Tränen gab es nun endlich das große Wiedersehen. Credo La Marca und Elli Loretta konnten jetzt offiziell verkünden, dass sie immer noch ein Paar sind. Das nahm der Wahlberliner direkt zum Anlass, um seiner Freundin öffentlich eine süße Liebeserklärung zu machen.

Auf Instagram teilte Credo vier Bilder mit seiner Liebsten, die eine eindeutige Sprache sprechen: Die beiden sehen glücklicher denn je aus, strahlen sich an und haben jede Menge Spaß miteinander. "Schluss, aus und vorbei! Wir haben es geschafft. Es fühlt sich nicht nur wie eine Erleichterung an, sondern auch wie ein Anfang eines neuen Kapitels", schrieb Credo zu den Schnappschüssen. "Während der Ausstrahlung gab es Höhen und Tiefen, die wir trotzdem zusammen ohne Probleme gemeistert haben. An dieser Stelle lasst uns alle singen 'Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu'." Am Ende richtete er seine Worte direkt an Elli: "Du bist die beste Frau, die man sich je wünschen kann. Ich liebe dich, mein kleiner Stinkstiefel!"

Auch Credo und Ellis Freunde sind von den Bildern begeistert. So schrieb zum Beispiel Paulina Ljubas (25): "Bestes Couple!" Und auch Verführerin Laura Pkr ließ einen Kommentar unter dem Beitrag da: "Wie geil ist das denn? Ich freue mich so sehr für euch beide!" Mrs.Marlisa war ebenfalls happy für ihre Freunde: "Endlich hat die Heimlichtuerei ein Ende! Ich liebe euch! Ihr seid die Besten!"

Instagram / official_credolino Credo La Marca, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / elliloretta Elli Loretta, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Elli Loretta, Reality-TV-Stars

