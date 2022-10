Frisch verheiratet: Elyas M'Barek schwärmt von seiner Jess

Elyas M'Barek (40) genießt das Leben mit seiner Gattin! Eigentlich hatte sich der Schauspieler stets bedeckt gehalten, was Privates betrifft. Im September sorgte er dann aber doch mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen: Der Türkisch für Anfänger-Star heiratete seine Freundin Jessica und bestätigte das sogar im Netz. Sein Eheglück will er nun ebenfalls offen zeigen: Im Netz schwärmte Elyas von der Zeit mit seiner Jess.

Via Instagram teilte der 40-Jährige einige Schnappschüsse mit seiner Partnerin. Darauf sind die beiden beim Essen auf Ibiza zu sehen, machen Faxen und strahlen um die Wette. "Jeder Tag ist mein Lieblingstag mit meiner wunderschönen Frau. Und die Sonntage sind die besten", schrieb der Filmstar zu dem Beitrag. Nicht nur Elyas' Fans sind begeistert von dem Liebesglück. So kommentierte auch der Regisseur Christian Ditter den Post: "Ihr seht toll aus. Ich freue mich so für euch."

Mit Jessica an seiner Seite will Elyas nun offenbar den nächsten Schritt wagen. Im Gala-Interview sprach der Doctor's Diary-Darsteller sogar schon von der Familienplanung. "Ja, natürlich!", lautete die Antwort auf die Frage, ob er mit seiner frisch angetrauten Frau auch Kinder wolle.

Instagram / jessica_mbarek Jessica und Elyas M'Barek im Oktober 2022

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek in Spanien

Jens Krick Elyas M'Barek, Schauspieler

