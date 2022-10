Jubiläum: Brian Austin Green kennt Sharna seit zwei Jahren

Wie viel sich innerhalb von zwei Jahren ändern kann! Bis Mai 2020 war Brian Austin Green (49) noch glücklich mit Megan Fox (36) liiert. Inzwischen hat der Schauspieler aber sein Glück in einer anderen gefunden: Mit der Profitänzerin Sharna Burgess (37) hieß er Ende Juni sogar sein erstes gemeinsames Kind willkommen – einen Sohn. Mit den vier Kids aus früheren Beziehungen sind sie eine echte Patchwork-Familie. Wie glücklich Brian ist, Sharna vor zwei Jahren kennengelernt zu haben, teilte er nun im Netz.

In einem Instagram-Beitrag erinnerte der 49-Jährige an ein ganz besonderes Treffen im Jahr 2020. "Der 16. Oktober vor zwei Jahren war ein Tag wie jeder andere, aber ich hatte vor, mich mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen. Mein Gott, ich bin jeden einzelnen Tag dankbar dafür", betonte der einstige Desperate Housewives-Darsteller. Auch für seine Kinder sei Sharna zu "einem Licht" geworden. "Das Leben, das wir geschaffen haben und weiterhin schaffen, ist besser als alles, was ich jemals für möglich gehalten habe", schwärmte Brian weiter und bekundete seine Liebe.

Doch nicht nur als Paar, sondern auch als Eltern machen Sharna und Brian eine gute Figur. Nach der Geburt ihres jüngsten Familienmitglieds Zane schwärmte die Blondine von den Vaterqualitäten ihres Partners. "Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass ich Brian bei all dem an meiner Seite habe – er macht einfach alles, was wir brauchen und noch viel mehr", hatte die Neu-Mama via Instagram geschrieben.

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen Kindern und Sharna Burgess

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinem Sohn Zane

