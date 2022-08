Brian Austin Green emotional: Sohn ist schon zwei Monate alt

Sie werden so schnell groß! Vor wenigen Wochen begrüßten Brian Austin Green (49) und Sharna Burgess (37) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt – Sohnemann Zane wurde geboren. Nach der Ankunft ihres Kindes könnten die beiden wohl kaum glücklicher sein. Besonders der Schauspieler ist von dem Kleinen ganz hin und weg. Nun teilte Brian ein zuckersüßes Foto mit seinem Wonneproppen!

Via Instagram verzückte Brian seine Community nun mit einer goldigen Aufnahme. Darauf hält der 48-Jährige seinen Sohn in einer Babytrage – der süße Fratz gähnt ein wenig und sein Papa kann seine Augen gar nicht von ihm lassen. "Er wird so schnell groß. Er ist schon zwei Monate alt", schrieb der fünffache Vater zu dem Schnappschuss ganz emotional.

Doch wie sieht es eigentlich aus – könnte Brian sich vorstellen, noch einmal Papa zu werden? 2002 wurde er zum allerersten Mal Papa eines Sohnes. Aus seiner Ehe mit Megan Fox (36) gingen zudem drei weitere Jungs vorher. Seine Kinderplanung ist nach der Geburt von Sohn Nummer fünf nun offenbar aber abgeschlossen, wie er bei Entertainment Tonight klarstellte: "Ich glaube, ich bin durch."

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2022

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinem Sohn Zane

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green, Januar 2013

