Kerry Katonas Ex George Kay drohte, ihre Mutter umzubringen!

Kerry Katona (42) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann! Die einstige Atomic Kitten-Sängerin sprach vergangenes Jahr über ihre gewaltsame Ehe mit George Kay (✝38). Die Britin behauptet, dass der Rugbyspieler sie misshandelt habe. Jetzt erinnert sich die Musikerin erneut an diese grauenvolle Zeit zurück. Doch nicht nur die vierfache Mutter schien unter ihrem ehemaligen Partner gelitten zu haben: George soll auch ihrer Mutter gedroht haben!

In ihrem Buch "Whole Again: Love, Life and Me" spricht die 42-Jährige über ihre traumatischen Erlebnisse. Sie erzählte, dass ihre Mutter ebenfalls von den Wutausbrüchen des 38-Jährigen betroffen war. "Ein anderes Mal drohte er während eines Streits, meine Mutter zu vergewaltigen und zu töten. Er war so was von durchgeknallt." Kerry verriet außerdem, dass der Sportler mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, die der Auslöser für sein Verhalten gewesen sein sollen: "Als er eine Psychose hatte, sah er Monster, hatte ein Messer und drohte, meine Mutter zu vergewaltigen und aufzuschlitzen."

In der Talkshow "Loose Women" packte Kerry über die Beziehung zu George aus. "Meine Mutter sagte, sie habe darauf gewartet, dass die Polizei an der Tür klopft, um mitzuteilen, dass er mich getötet hat", erzählte die Autorin. Besonders tragisch für Kerry: Neben ihrer Mutter sollen auch ihre Kinder den Missbrauch mitbekommen haben.

