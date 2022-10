Kerry Katona packt weitere Details über gewaltsame Ehe aus

Kerry Katona (42) hat immer noch mit ihren schrecklichen Erfahrungen zu kämpfen. Im Juni des vergangenen Jahres sprach die einstige Atomic Kitten-Sängerin erstmals über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Die Musikerin erzählte, dass ihr Ex-Mann George Kay (✝38) sie während ihrer Ehe immer wieder misshandelt habe. Bis heute schmerzen die vierfache Mutter die Erinnerungen daran. Nun packte Kerry weitere Details über ihre gewaltsame Ehe aus.

In der TV-Show "Loose Women" erinnerte sich die 42-Jährige an einschneidende Ereignisse zurück. "Meine Mutter sagte, sie habe darauf gewartet, dass die Polizei an der Tür klopft, um zu sagen, dass er mich getötet hat", erzählte die Blondine. Besonders getroffen habe Kerry damals jedoch, dass auch ihre Kinder von dem Missbrauch wussten. "Molly warf mir einmal einen Blick reiner Hilflosigkeit zu und ich dachte, was bringe ich meinen Kindern bei? Es ist so eine Schande, dass ich so lange daran festgehalten habe, ich weiß, dass meine Kinder deswegen verkorkst sind", gab die Britin zu.

Drei Jahre nachdem sie sich das Jawort gegeben hatten, schaffte Kerry es, sich 2017 von ihrem Ex-Mann zu lösen und der häuslichen Gewalt zu entkommen. Zwei Jahre nach ihrem Ehe-Aus verstarb der Rugbyspieler an einer Überdosis Kokain. Wie die Sängerin damals verriet, habe George bereits während ihrer Ehe mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt.

Anzeige

Getty Images George Kay und Kerry Katona bei der "Nella the Princess Knight"-Premiere in London im Mai 2017

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Kerry Katona mit ihrem Ex-Mann George Kay

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de