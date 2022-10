"Peinlich": Geena Davis über "Thelma & Louise"-Dreh mit Brad

Geena Davis (66) plaudert pikante Details zu "Thelma & Louise" aus! 1991 begeisterten sie und ihre Co-Stars Susan Sarandon (76) und Brad Pitt (58) die Fans mit der Story rund um die beiden Freundinnen, die sich auf einen Roadtrip begeben. Mehr als 30 Jahre später ließ die Schauspielerin die Zeit am Set jetzt Revue passieren – und verriet: Geenas leidenschaftliche Liebesszene mit Brad sah auf der Leinwand sexyer aus, als sie hinter den Kulissen eigentlich war!

In ihren Memoiren "Dying of Politeness" erinnerte sich Geena an die Zeit am Set zurück – und verriet, dass der J.D.-Darsteller besorgt war, dass ein Pickel auf seinem Hintern in einer Liebesszene in "Thelma & Louise" sichtbar werden könnte: "Brad war die ganze Aufregung um sein Aussehen völlig egal. Ihm war nur ein winzig kleiner Pickel auf seinem Hintern peinlich, den die Maskenbildnerin nach jeder Aufnahme beseitigte", berichtete die 66-Jährige.

Aber auch für Geena waren der Dreh der intimen Szene unangenehm – so sehr, dass sie sich ursprünglich von einem Double ersetzen lassen wollte: "Ich fühlte mich unwohl mit dem geplanten Ausmaß an Haut, das ich zeigen sollte, [...] sodass [der Regisseur] Ridley Scott eine ganze Reihe von Doubles interviewte, die es mehr gewohnt waren, Haut zu zeigen als ich." Letztendlich entschied sich Geena doch dazu, die Liebesszene selbst zu drehen.

Getty Images Geena Davis, Schauspielerin

Moviestore Collection / ActionPress Brad Pitt und Geena Davis in "Thelma & Louise"

Getty Images Geena Davis, Schauspielerin

