"Schrecklich": Olivia Wilde über "Don't Worry Darling"-Drama

Olivia Wilde (38) findet ehrliche Worte zu dem Drama um ihren Film "Don't Worry Darling"! Seit wenigen Wochen ist der Psychothriller auf den Kinoleinwänden zu sehen. Doch der Erfolg des Films wird von Negativschlagzeilen überschattet: Der Filmproduzentin wird vorgeworfen, dass sie noch während ihrer Ehe mit Jason Sudeikis (47) mit dem Hauptdarsteller Harry Styles (28) anbandelte – vor allem seinem Co-Star Florence Pugh (26) soll das gar nicht gepasst haben! Jetzt bezog Olivia Stellung zu den Gerüchten!

In einem Interview mit Elle sprach Olivia über ihren aktuellen Film – und über die angeblichen Dramen rund um die Dreharbeiten: "Es ist schrecklich, so viele Unwahrheiten über sich selbst zu sehen, die als Fakten verbreitet werden", erklärte die Regisseurin und fügte hinzu, dass die öffentliche Kritik ihr bewusst gemacht hat, wie "Frauen gegeneinander ausgespielt werden".

Trotz des angeblichen Dramas zwischen ihr und Florence lobte Olivia die Hauptdarstellerin ihres Films: "Sie ist so voller Tatendrang in jeder Szene. Sie macht jeden um sich herum besser", schwärmte die 38-Jährige. Auch würdigte Olivia die Schauspielerin dafür, dass sie anmerkte, dass die Sexszenen im Film das ganze Projekt "überschatten" würden: "Ich war so happy, dass Florence sagte, dass der Film so viel mehr ist als nur die Sexszenen, weil ich das Gleiche denke."

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Getty Images Olivia Wilde, Regisseurin

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

