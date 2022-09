Doch kein Zoff? Olivia Wilde schwärmt von Florence Pugh

Was steckt hinter den Gerüchten über einen Konflikt zwischen Olivia Wilde (38) und Florence Pugh (26)? Die britische Schauspielerin verkörpert in Olivias neuem Film "Don't Worry Darling" die Hauptrolle neben Harry Styles (28). Mit ihm soll die Regisseurin noch während ihrer Ehe mit Jason Sudeikis (46) am Filmset angebandelt haben, was Florence wohl gar nicht passte. Dass die Darstellerin daraufhin Promo-Termine nicht wahrgenommen habe, interpretierten viele als Reaktion auf Unstimmigkeiten mit der Filmproduzentin. Doch Olivia sprach Florence jetzt öffentlich ein Lob aus.

"Florence ist eine Wucht!", schwärmte die Filmproduzentin nun auf einer Pressekonferenz zu ihrem neuen Thriller "Don't Worry Darling". Olivia betonte, sich sehr geehrt zu fühlen, sie in ihrem Film als Hauptdarstellerin zu haben. "Sie ist wunderbar in ihrer Rolle. Und was den ganzen Klatsch in der Presse und den ganzen Lärm da draußen angeht, ich meine, das Internet füttert sich selbst", äußerte sich die 38-Jährige zu den Gerüchten, es gebe einen Konflikt mit dem Star ihres Films.

Außerdem ist Florence aktuell mit dem Dreh des zweiten Teils von "Dune" beschäftigt. Das sei auch der Grund, warum sie an den Promo-Events zu "Don't Worry Darling" nicht teilnehmen könne, verkündete bereits ein Sprecher des Studios. Für die Premiere und das anschließende Screening soll die "Little Women"-Darstellerin extra eingeflogen werden.

BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde

Courtesy of Warner Bros. Pictures Harry Styles und Florence Pugh in "Don't Worry Darling"

Getty Images Florence Pugh im Februar 2020 bei den BAFTAs in London

