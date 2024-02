Fernbeziehung ade: Klaudia Giez will bald zu Adriano ziehen!

Klaudia Giez (27) und Adriano Salvaggio haben große Pläne! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Ex-Love Island-Teilnehmer sind seit über einem Jahr ein Paar. Momentan führen die beiden noch eine Fernbeziehung: Klaudia wohnt in Berlin und Adriano in Stuttgart. Das Model betont immer wieder, wie sehr es darunter zu leiden hat. Doch bald soll sich das Ganze ändern: Klaudia und Adriano wollen zusammenziehen!

Beim Blogger-Event "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit" plauderte die Influencerin im Gespräch mit Promiflash aus, dass ihr Liebster ab April ein Jahr lang frei habe. "Das ist eigentlich sehr gut für uns, weil wir uns nach einem schönen Häuschen umschauen wollen", freute sich Klaudia. Es sei noch schwer zu sagen, wo, aber wahrscheinlich gehe es Richtung Stuttgart: "Adriano hat dort seine Arbeit und er könnte Stuttgart nicht verlassen, deswegen werde ich wohl Richtung Süden ziehen."

Ihrer Heimat möchte Klaudia dann aber regelmäßige Besuche abstatten. "Ich werde auf jeden Fall nach Berlin kommen, meine Familie besuchen, meine Freunde besuchen. Jetzt ist es ja auch nicht anders. Ich bin mehr in Stuttgart als in Berlin, aber ich komme trotzdem für ein, zwei Wochen immer mal wieder", erklärte die 27-Jährige. Außerdem habe Klaudia eine Wohnung in der Hauptstadt, die sie nicht verkaufen, aber eventuell vermieten möchte.

Anzeige

ActionPress Klaudia Giez im Februar 2024 in Berlin

Anzeige

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

Anzeige

ActionPress Klaudia Giez, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de