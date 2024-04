Gegen Eugen? Adriano Salvaggio will bei Fame Fighting boxen

Adriano Salvaggio ist heiß auf Fame Fighting! Beim Auftakt der World Burger Tour im Hard Rock Café hat Promiflash bei dem Ex-Love Island-Kandidaten nachgefragt, ob er sich vorstellen könne, ebenfalls in den Ring zu steigen. "Ich würde das schon machen, aber ich glaube, ich würde keinen Gegner finden", bedauert er und erklärt: "Ich würde eigentlich gegen jeden in meiner Gewichtsklasse boxen. Das Ding ist halt, er muss auch boxen können und da wird es dann ein bisschen schwierig." Er habe im vergangenen Jahr Veranstalter Eugen Lopez angefragt, der ebenfalls beklagte, keinen würdigen Gegner zu finden. Adriano berichtet: "Dann wollte er aber doch nicht."

Der sportlichen Herausforderung fühlt er sich also mehr als gewachsen. Neben Judo und Leichtathletik habe der Freund von Klaudia Giez (27) eben auch im Boxen Erfahrungen gesammelt. Im Interview mit Promiflash betont er: "Das habe ich dann wirklich lang gemacht, also fünf Jahre oder so." In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich der Realitystar jedoch auf eine andere Challenge vorbereitet: Er nimmt bei Ninja Warrior Germany teil! "Ich war jetzt viel bouldern und klettern, in solchen Hallen hab ich mich halt größtenteils vorbereitet und natürlich im Fitnessstudio, aber das mache ich ja schon immer", berichtet Adriano.

Ob bei dem anstehenden Event Fame Fighting Challenger noch ein Platz für den Sportenthusiasten frei ist? Im Mai werden Reality-TV-Bekanntheiten wie Jakub Merlan-Jarecki (28), Nikola Glumac, Franco Klepac und Bocc Özsu in den Ring steigen. Lena Schiwiora (27), Jessi Accit, Sima Milena und Adrianos "Love Island"-Kollegin Evi stehen ebenfalls für den großen Kampf fest.

RTLZWEI Adriano bei "Skate Fever"

Instagram / a_sal247 Adriano, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

