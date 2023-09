Klaudia Giez und Adriano feiern ihren ersten Jahrestag!

Klaudia Giez (27) und Adriano Salvaggio schweben immer noch auf Wolke sieben! Bei der Show Skate Fever hatten sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Ex-Love Island-Teilnehmer kennen und lieben gelernt. Seitdem gehen die beiden TV-Bekanntheiten gemeinsam durchs Leben und zeigen auch ihren Fans auf Social Media, wie glücklich sie miteinander sind. Nun zelebrieren Klaudia und Adriano ihren ersten Jahrestag!

Auf Instagram teilen die beiden Turteltauben einen niedlichen Post – und verraten ihren Fans sogar, dass sie ihren ersten Jahrestag einfach fast vergessen haben! "Heute vor einem Jahr haben wir uns das erste Mal gesagt, dass wir ineinander verliebt sind. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell… So schnell, dass wir es heute beide total verpeilt haben, dass wir heute unseren Jahrestag haben", schreiben Klaudia und Adriano verliebt unter eine süße Bilderreihe.

Wie verliebt die beiden ineinander sind, machten das Model und der Realitystar auch im Promiflash-Interview deutlich. "Also, ich finde Klaudias Humor einzigartig. Sie ist wirklich humorvoll, hübsch. Sie ist auch ein Mädchen, mit dem man über alles reden kann. Sie ist sehr entspannt und das schätze ich wirklich sehr an ihr", schwärmte Adriano, während Klaudia offenbarte: "Er ist eine reine Seele und das mag ich an ihm."

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und Adriano Salvaggio, TV-Bekanntheiten

ActionPress Adriano Sal und Klaudia Giez auf einem Event

