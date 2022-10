So stylish zeigte sich Victoria Beckham mit ihrem Mann David

Victoria Beckham (48) beweist mal wieder ihren Sinn für Mode! Die ehemalige Spice Girls-Sängerin und David Beckham (47) sind seit über 20 Jahren verheiratet. Doch gemeinsame Abende dürfen trotz der vielen Jahre, die sie schon miteinander verbringen, auf gar keinen Fall zu kurz kommen: Neue Bilder zeigen das Paar nun während einer Date-Night in New York – dabei zog vor allem Victoria mit ihrem stylishen Outfit alle Blicke auf sich!

Der Ex-Profikicker und seine Frau verbringen gerade Zeit in New York. Dort verließen sie am vergangenen Freitag ihr Hotel und gaben dabei einen stylishen Anblick ab: Der ehemalige Fußballer trug einen dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd, einer grauen Krawatte und dunklen Schuhen. Seine Frau wählte dagegen eine knalligere Farbe, denn sie zeigte sich in einem knöchellangen Kleid in einem saftigen Grünton. Das kombinierte die 48-Jährige mit einer schwarzen Handtasche, gleichfarbigen Stiefeln mit Absatz sowie einer dunklen großen Sonnenbrille. In diesen Outfits schlenderte das britische Paar Hand in Hand aus ihrem Hotel.

Doch warum genau befinden sich die zwei in der US-amerikanischen Metropole? New York ist eigentlich der Wohnort von ihrem Sohn Brooklyn Peltz Beckham (23) und seiner Frau Nicola (27), auf die Victoria Gerüchten zufolge nicht so gut zu sprechen ist. Ob die Reise in die USA auf eine Versöhnung der zwei Generationen hindeuten könnte, ist bislang noch unklar.

Action Press / Backgrid David Beckham mit seiner Frau Victoria

Action Press / Backgrid Victoria Beckham und ihr Mann David in New York

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

