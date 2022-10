So süß plante Tim Katzenberger Antrag für Lavina Wollny

Tim Katzenbauer hat sich richtig ins Zeug gelegt! Längst ist bekannt, dass Lavinia Wollny (22) und ihr Partner Tim verlobt sind. Aktuell wird jedoch die neue Staffel von Die Wollnys auf RTL2 gezeigt, in der Fans nochmal einen intimeren Einblick in das Leben der liebenswerten Großfamilie bekommen. Am Staffelfinale am 19. Oktober wird ausgestrahlt, wie Tim seiner Lavinia einen Heiratsantrag machte. Den Antrag bereitete er zuvor akribisch vor...

Sylvana (30) und Sarafina (27) waren in Tims Pläne eingeweiht. Wie bei "Die Wollnys" am Mittwoch zu sehen sein wird, lenken die beiden ihre Schwester Lavinia ab, damit Tim in Ruhe den Antrag vorbereiten kann. "Wir machen einen Mädelsnachmittag mit Shoppen und Abendessen am Strand", schlugen sie vor. Doch schöpft Lavinia schon Verdacht? Immerhin war Tim zuletzt immer wieder aufgrund der Vorbereitungen ohne seine Freundin unterwegs.

Bei den Vorbereitungen griffen Tim auch seine Schwiegereltern Silvia (57) und Harald Elsenbast (62) unter die Arme. Auch Sarafinas Mann Peter (29) und Sylvanas Partner Florian Köster (34) waren mit von der Partie. Bei dem Antrag plante Tim, einen Anzug zu tragen. Doch er hatte den Eindruck, dass die Hose ihm zu eng ist und sie beim Hinknien aufreißen könnte. "Tim ist jetzt nervös, ich wäre jetzt auch nicht anders in seiner Lage, aber es wird alles gut laufen. Am Ende des Tages ist nur wichtig, dass Lavinia Ja sagt", versuchte Peter ihm Mut zu zusprechen.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", am Mittwoch um 21:20 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Sylvana, Sarafina und Lavinia Wollny sowie Tim Katzenbauer bei "Die Wollnys"

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

RTL2 Silvia Wollny, TV-Star

