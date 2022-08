Kurzer Gebärmutterhals: Lavinia Wollny drohte frühere Geburt

Die Geburt von Lavinia Wollnys (22) Tochter wäre um ein Haar nicht so verlaufen, wie sie sich das gewünscht hat. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Tim Katzenbauer wurden Anfang des Jahres zum ersten Mal Eltern: Am 22. Februar kam ihr Töchterchen Haylie Emilia zur Welt. Wenige Monate später hielt der frischgebackene Papa um die Hand der Brünetten an. Doch beinahe wäre alles nicht ganz so rosig verlaufen: Lavinia hätte beinahe vor dem Termin für ihren geplanten Kaiserschnitt entbinden müssen!

Bei Die Wollnys begleitete das Kamerateam die 22-Jährige vor der Geburt. Eigentlich wollte Lavinia per Kaiserschnitt entbinden – vor der Geburt war aber offenbar nicht klar, ob das auch klappt. Der Grund: Wegen eines verkürzten Gebärmutterhalses wäre das Baby fast zu früh gekommen. "Das ist der Gebärmutterhals. Von den vier Zentimetern, die sie mal gehabt hat, sind das nur noch anderthalb über. [...] So hat das Kind mal gelegen. Jetzt liegt das mit dem Kopf aber schon hier. Jetzt sieht die Gebärmutter so aus. Die hat nur noch das kleine Stück hier", erklärte ihre Ärztin. Lavinia und ihre Mutter Silvia Wollny (57) machte die Angelegenheit augenscheinlich sehr nervös. "Ich hoffe mal, dass das Kind da noch drin bleibt bis zum errechneten Geburtstermin. Für jedes ungeborene Kind zählt jeder Tag im Mutterleib", betonte das Wollny-Familienoberhaupt.

Letztendlich verlief die Geburt aber wie geplant. Am 22. Februar kam Lavinias Baby durch einen geplanten Kaiserschnitt zur Welt. Ihrer Freude über ihr neues Familienmitglied verlieh die junge Mama wenige Wochen nach der Geburt auf Instagram Ausdruck: "Endlich bist du da. Wir können es immer noch nicht fassen, unser kleines Glück endlich in den Händen zu halten."

