So süß! Tom Kaulitz über abendliche Routine mit seiner Heidi

Heidi Klum (49) und ihr Tom (33) sind verliebter denn je! 2019 gaben sich die Model-Mama und der Tokio Hotel-Star während einer romantischen Zeremonie das Jawort. Aber auch drei Jahre später scheinen die zwei voneinander hingerissen wie am ersten Tag! Regelmäßig versorgen die Turteltauben ihre Fans im Netz mit intimen Einblicken in ihr Leben als Ehepaar. Tom verriet nun: Er und seine Frau haben ein Bett-Ritual! "Ich schlafe immer auf dem Rücken – weil meine Frau sich an meine Brust kuschelt", berichtete er in seinem Podcast "Kaulitz Hills". Ganz klar: Die beiden haben einander gesucht und gefunden!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de