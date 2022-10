"Was Eigenes": Amira Pocher hat jetzt ein Jodeldiplom!

Amira Pocher (30) ist offenbar vielseitig talentiert! Die gelernte Visagistin ist längst nicht mehr nur die Frau von dem Entertainer Oliver Pocher (44): Inzwischen ist die Beauty aus dem Schatten ihres Mannes herausgetreten. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ist heute nämlich eine erfolgreiche Unternehmerin und Moderatorin. Die zweifache Mutter hat aber anscheinend noch weitere Talente, die bislang verborgen waren: Jodeln gehört wohl auch zu Amiras Qualitäten!

In ihrer Instagram-Story richtete die Influencerin sich an ihre Fans: "Es ist halt schon wirklich was Ernstes und es beschäftigt mich schon lange." Sie wolle endlich mal etwas Eigenes haben und sich nicht länger auf dem Erfolg ihres Mannes ausruhen. "Ich habe jetzt ein Jodeldiplom! Ich habe jetzt was Eigenes", erzählte Amira daraufhin und brach in schallendes Gelächter aus.

Tatsächlich wird der Powerfrau immer noch häufig vorgehalten, sie habe ihre Karriere nur ihrem Mann zu verdanken. "Also eines kann man festhalten, wer mit Oliver Pocher liiert ist, startet gerne mal beruflich durch" oder "Schön, aber leider völlig talentfrei", kommentierten unter anderem einige User einen Instagram-Beitrag von Amira.

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

