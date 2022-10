Doch kein Paar: Eric Sindermann und Sanja sind nur Freunde

Eric Sindermann (34) spricht Klartext, was seinen Beziehungsstatus angeht! Mit seinem Liebesleben sorgte der Designer in den vergangenen Monaten für reichlich Schlagzeilen. Im Sommerhaus war er noch mit seiner Freundin Katharina Hambuechen zu sehen – die beiden trennten sich aber noch in dem Format. Danach machten Gerüchte um eine Liaison mit Sanja Alena die Runde. Er habe sie aber zunächst richtig kennenlernen wollen. Jetzt stellte Eric jedoch klar: Er und Sanja sind nur Freunde!

In einem Instagram-Beitrag klärte der 34-Jährige über den aktuellen Stand zwischen ihm und der Blondine auf. "Wir haben eine sehr gute Freundschaft und verbringen viel Zeit miteinander." Dass sich nicht mehr daraus entwickelt, scheint vor allem an Eric zu liegen. "Ich bin generell einfach nicht bereit, in eine neue Beziehung zu springen, weil ich erst mal komplett meine alte Beziehung verarbeiten will und das wird noch lange dauern", erklärte der selbst ernannte Modekönig. Gefühlstechnisch könne er sich noch nicht auf eine neue Frau einlassen – und das habe der Berliner Sanja gegenüber auch von Anfang an klar kommuniziert.

Im Moment habe Eric auch kaum Zeit für eine Beziehung. Der Fokus liege derzeit auf der Arbeit. "Ich habe noch große Träume, die ich verwirklichen will und wo ich 120 Prozent Energie benötige. Das ist mir gerade echt am wichtigsten", hatte der Reality-TV-Star schon vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story betont.

Anzeige

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Sommerhaus

Anzeige

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de