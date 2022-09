Neue Freundin? Das geht zwischen Eric Sindermann und Sanja

Sind sie das neue Paar im Reality-TV-Kosmos? Eric Sindermann (34) war gemeinsam mit seiner Freundin Katharina Hambuechen bei der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel zu sehen. Mit der Teilnahme taten sie ihrer Beziehung nichts Gutes. Die beiden zerstritten sich dermaßen, dass sie als getrennte Leute die Show verließen. Aktuell verbringt Eric auffällig viel Zeit mit Sanja Alena. Jetzt klärte er auf, was zwischen ihnen läuft.

Offenbar befanden sich Erics Follower auf der richtigen Fährte, als sie vermuteten, dass Sanja die nächste Freundin des Designers werden könnte. Tatsächlich habe der 34-Jährige großen Gefallen an dem TV-Sternchen gefunden, meinte er auf Instagram. "Wir beide lernen uns aber erst richtig kennen", stellte er klar. Auf die Frage, ob Eric Single sei, antwortete er ebenfalls, dass er dabei ist, eine Person näher kennenzulernen. Er scheint es ernst mit Sanja zu meinen.

Die Ausstrahlung der Sommerhaus-Staffel bringt bei Eric aber auch gerade negative Gefühle hoch, was seine Ex-Freundin Katha betrifft. "Durch die Sendung kommt gerade vieles hoch, aber das ist normal. Wir hatten auch schon sehr viele schöne Momente und natürlich denkt man da auch dran", erklärte der Rapper. Obwohl sich das Ex-Paar aktuell öffentlich einen Schlagabtausch leistet, hegt Eric jetzt doch offenbar keinen Groll mehr gegen seine ehemalige Partnerin. "Katha kann manchen, was sie will und ich wünsche ihr nur das Beste für die Zukunft", meinte er.

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Star

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen bei "Das Sommerhaus der Stars"

