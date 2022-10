Gigi überzeugt von "Temptation Island V.I.P."-Verführerinnen

Sind das die gefährlichsten Verführerinnen aller Zeiten? Aktuell flimmert die neue Staffel von Temptation Island V.I.P. über die TV-Bildschirme. Auch Luigi Birofio und seine On-Off-Freundin Michelle Daniaux testen ihre Treue. Direkt am Anfang der Show ließ es Gigi in der Männer-Villa bereits richtig krachen und feierte sowohl mit den Jungs als auch mit den Verführerinnen. Im Promiflash-Interview äußerte er nun eine Sorge: Die Verführerinnen seien besser denn je!

"In meinen Augen ist das die erste Staffel, in der die Verführerinnen nicht nur gut aussehen, sondern auch wahnsinnig viel Klasse und Eleganz haben", meinte Gigi im Interview mit Promiflash. Das mache für ihn die ganze Show noch interessanter. Besonders ins Auge fasste der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat bereits Verführerin Tülay.

Doch zu dem Zeitpunkt sei sich Gigi noch sicher gewesen, dass seine Freundin Michelle nichts zu befürchten habe. "Ich bin davon überzeugt, dass Michelle niemand das Wasser reichen kann, Angst habe ich deshalb nicht", stellte der Hottie klar.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

Anzeige

RTL "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Tülay

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatn 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Verführerin der dritten Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de