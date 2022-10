"Hochzeit auf den ersten Blick"-Nadine sauer auf Christoph

Nadine und Christoph stürzen sich in das Abenteuer! Die Berlinerin und der Müllermeister sind bei Hochzeit auf den ersten Blick vor den Traualtar getreten und haben sich das Jawort gegeben – ohne sich vorher gekannt zu haben. Nun lernen sich die beiden in den Flitterwochen näher kennen. Doch es kommen Schwierigkeiten auf. Nadine fehlt die körperliche Nähe zu ihrem Mann Christoph.

In der neuen Folge der Kuppelshow ist das frischvermählte Paar noch etwas verhalten. Vor allem Nadine wünscht sich mehr Intimität, doch will auch, dass Christoph den ersten Schritt macht. Beim Anschneiden der Torte etwa habe er auch die Hand oben gehabt, was dem Brauch nach bedeutet, dass er die Hosen in der Ehe anhat. "Dann erwarte ich auch, wenn er unbedingt die Führung übernehmen möchte, dann soll er bei den Körperlichkeiten auch einfach mal den Mut zusammennehmen", erklärte Nadine. Christoph ist derweil im Gefühlschaos und kann ihrem Wunsch noch nicht ganz nachkommen.

Aber nicht nur die Körperlichkeit fehlt Nadine: Sie wünscht sich auch mehr Interesse von dem 29-Jährigen. "Du erzählst sehr viel von deiner Mühle, aber du fragst mich sehr wenig über mich. Ich erzähle zwar mal von mir selber und ich saß hier, hab aus dem Fenster geschaut und du hast eigentlich nur in den Spiegel geguckt", warf sie ihm enttäuscht vor. Er betonte daraufhin, dass er an sich arbeiten möchte und mehr Raum für sie schaffen möchte.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Sat.1 Nadine, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2022

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Christoph und Nadine

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Christoph

