"Hochzeit auf ersten Blick"-Nadine und Christoph sagen Ja!

Auch das zweite Hochzeit auf den ersten Blick-Paar traut sich! Vergangene Woche durften die Zuschauer der beliebten Kuppelshow bereits erfahren, welche Kandidaten als nächstes vor den Traualtar treten werden: Die Experten sahen in Nadine und Christoph ein passendes Match! Nun war es so weit: Nadine und Christoph gaben sich vor laufenden Kameras das Jawort – ohne sich zuvor gesehen zu haben!

Noch bevor der Müllermeister und die Berlinerin am Standesamt angekommen waren, machte sich bei ihnen die Nervosität breit. Dennoch zeigten sich beide zuversichtlich: Ihr Match wird vor dem Traualtar nicht Nein sagen. Und so sollte es auch kommen. Mit einem Strahlen im Gesicht gaben der 29-Jährige und die Maschinenbauingenieurin sich das Eheversprechen. Und auch ein Kuss durfte nicht fehlen – mit einem kurzen Schmatzer und einer festen Umarmung besiegelten Christoph und Nadine ihr Jawort.

Doch sind sie zufrieden mit ihrem Match? "Genau wie in meiner Vorstellung. Smarter junger Mann. Ja, den habe ich gern an meiner Seite", versicherte die 35-Jährige. Und auch der freiwillige Feuerwehrmann ist von seiner frisch angetrauten Ehefrau angetan. "An Nadine hat mir besonders gefallen, wie sie rein kam und sofort gestrahlt hat. Sie hat von Kopf bis Fuß gestrahlt. Es war einfach schön! Es war traumhaft", schwärmte er.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer und Markus Ernst bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Anzeige

Instagram / jetztmalernst Beate Quinn, Sandra Köhldorfer und Markus Ernst, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de