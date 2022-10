Neu-Mama und Buchprojekt: Gülcan Kamps schrieb auch nachts!

Bei Gülcan Kamps (40) ist zurzeit ganz schön was los! Die Moderatorin durfte Ende letzten Jahres zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen. Damit ging für sie ein großer Traum in Erfüllung, für den sie lange gekämpft hatte. Wie schwer es für sie war, schwanger zu werden, beschreibt sie unter anderem in ihrem kürzlich erschienenen Buch. Aber wie war es eigentlich für Gülcan, gleichzeitig ein Buch zu schreiben und ein Neugeborenes zu versorgen?

Schon während der Schwangerschaft hat die TV-Bekanntheit an ihrem Buch "Never Give Up" gearbeitet. Doch auch als ihr Baby auf der Welt war, ging es weiter: "Nach der Geburt habe ich noch rund drei Monate an dem Buch geschrieben und habe die Nacht zum Schreiben genutzt. Meist zwischen 10 Uhr abends und 3 Uhr morgens. Ich hatte also in dieser Zeit doppelten Schlafentzug", gab Gülcan im Interview mit Promiflash zu.

Doch das Resultat war es wert – die Autobiografie war nämlich ein Herzensprojekt von der 40-Jährigen. Der letzte Anstoß, ihre Erfahrungen in dem Werk niederzuschreiben, war dann ihre Schwangerschaft. "Angetrieben hat mich der Gedanke, andere Frauen zu inspirieren und stärken zu wollen", erklärte Gülcan.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Zimmer ihres Babys

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Influencerin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2022

