Gülcan Kamps happy: Ihr Baby hat sie zum ersten Mal umarmt

Gülcan Kamps (40) freut sich riesig über den nächsten Entwicklungsschritt ihres Babys! Die einstige Viva-Moderatorin wurde im vergangenen Dezember zum ersten Mal Mama – seitdem dreht sich der Alltag der Influencerin hauptsächlich um ihren kleinen Sonnenschein. Auch wenn die Beauty ihr Baby nicht zeigt, teilt sie zahlreiche Updates zu dessen Entwicklungsstand. So auch jetzt: Gülcan und ihr Baby feierten eine besonders niedliche Premiere!

"Mein Herz ist gestern fast explodiert", freute sich Gülcan in ihrer Instagram-Story und verriet daraufhin, was passiert war: "Ich wurde von meinem Kind zum ersten Mal bewusst umarmt. Ganz fest, dreimal hintereinander und dann hat mein Schatz mir in die Augen geschaut und mich angelächelt", schwärmte die stolze Mutter.

Daraufhin dekorierte Gülcan ihren Post noch mit einer süßen Liebeserklärung an ihren Nachwuchs: "Mein Schatz, wenn du das hier später liest, möchte ich, dass du weißt, dass Mama und Papa unendlich glücklich sind, dich in unserem Leben zu haben. Mami liebt dich", schloss sie ihren herzerwärmenden Beitrag ab.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Fernsehmoderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de