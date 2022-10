Sie tut es schon wieder: Olivia Wilde megasexy auf Event!

Olivia Wilde (38) spielt mit ihren Reizen! Die Schauspielerin lenkte zuletzt vor allem mit ihrem Film "Don't Worry Darling" die Aufmerksamkeit auf sich. Laut Insidern soll es hinter den Kulissen ganz schön viel Drama gegeben haben. Das dementierte die Filmproduzentin bereits und legt nun einen Wow-Auftritt nach dem anderen hin. Auf der Academy Museum Gala erschien sie in einem transparenten Glitzerkleid: Jetzt begeisterte Olivia mit diesem tiefen Ausschnitt!

Für das Event ELLE Women in Hollywood schmiss sie sich mal wieder in Schale. Das schwarze Kleid mit Spaghettiträgern, für welches Olivia sich entschieden hatte, ließ tief blicken. Der ausgestellte Rock bot einen Kontrast zu der figurbetonten oberen Partie, welche ihre definierten Arme perfekt betonte. Die Zweifach-Mama schien sich richtig wohlzufühlen. Sie strahlte bis über beide Ohren für die Fotografen.

Den Look komplettierte sie mit einem dezenten Make-up Look inklusive Eyeliner. Die Haare trug Olivia in leichten Wellen, die über ihre Schultern fielen. Gefällt euch der Glitzerlook oder das schwarze Dress besser? Stimmt unten ab!

