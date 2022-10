Transparentes Glitzerkleid: Olivia Wilde zeigt, was sie hat!

Bei diesem Anblick wird ihren Fans sicher etwas heiß! Schauspielerin Olivia Wilde (38) ließ sich lange Zeit nicht auf Red-Carpet-Events blicken, doch seit ihrem Filmhit "Don't Worry Darling" flaniert die Ex von Jason Sudeikis (47) wieder öfters über den roten Teppich. Dabei strahlt die Beauty regelrecht mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette – so auch jetzt: In einem transparenten Dress zog Olivia alle Aufmerksamkeit auf sich!

Am Samstagabend fand in Los Angeles die zweite Academy Museum Gala statt. Zu diesem Anlass schmiss sich die 38-Jährige richtig in Schale und dürfte so für einige offene Münder gesorgt haben. In einem durchsichtigen, mit Federn besetzten Glitzer-Dress des Designers Alexandre Vauthier war sie der Hingucker des Abends. Dazu kombinierte sie dezenten Schmuck und setzte auf ein elegantes Make-up.

Doch nicht nur Olivia war an diesem Abend eine absolute Augenweide. Auch Stars wie Model Kaia Gerber (21), Hailey Bieber (25) oder Schauspielerin Jessica Chastain (45) schlenderten in eleganten Roben über den Teppich. George Clooney (61) und seine Amal (44) waren ebenfalls Gast des Events – und vor allem die Juristin legte einen glänzenden Auftritt in ihrer pastellfarbenen Abendrobe hin.

Jon Kopaloff/Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Kaia Gerber, Model

Getty Images Amal und George Clooney

Getty Images Jessica Chastain, Schauspielerin

Getty Images Hailey Bieber, Model

