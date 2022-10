Wichtige Botschaft: Cathy Hummels rekelt sich nackig im Laub

Cathy Hummels (34) heizt ihren Followern mal wieder ordentlich ein! Die TV-Moderatorin ist mal mehr mal weniger bekleidet in den sozialen Netzwerken unterwegs. Im Herbst scheint sie besonders gerne die Hüllen fallen zu lassen, um zu zeigen, was sie hat. So auch jetzt: Cathy rekelte sich jetzt sexy auf einem Bild im Laub – um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen!

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige ein Foto, auf dem sie in der Natur auf dem Boden liegt und ihre Brüste nur mit wenigen Laubblättern bedeckt sind. Kommentiert hat sie das sexy Bild aber mit einem ernsten Hintergedanken: "Liebe dich selbst, weil du perfekt unperfekt bist", lautete die Message an ihre Community. Cathy wollte darauf aufmerksam machen, dass Frauen sich für ihren Körper nicht schämen müssen und sie wisse, dass Hasskommentare sehr weh tun würden. Gemeine Kommentare zu ihrer Figur versuche sie deshalb nur noch mit Humor zu nehmen.

"Außerdem liegt in meinem Garten zu viel Laub", erklärte Cathy das Entstehen ihres neuen Fotos. In den letzten Tagen entstanden mehrere herbstliche Schnappschüsse der Kampf der Realitystars-Moderatorin. So begab sie sich auf Kürbissuche und unternahm mit Hund Mooni einen ausgiebigen Spaziergang. Modisch schaffte sie dabei einen Spagat zwischen sexy und kuschelwarmen Herbst-Outfits.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Herbst 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Hund auf einem Herbstspaziergang

Findet ihr, das Foto im Laub transportiert Cathys Botschaft?



