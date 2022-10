Antonia Hemmer verzweifelt: Instagram sperrt ihre Follower!

Antonia Hemmer (22) kämpft mit Social Media! Die Beauty wurde durch ihre Teilnahme bei Bauer sucht Frau bekannt und fand in Patrick Romer (26) in dem Format ihren aktuellen Partner. Spätestens nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars in diesem Jahr wollen ihr viele User folgen – doch das war zuletzt wegen einer Sperrung nicht möglich. Jetzt erklärte Antonia ihren Fans die verfahrene Situation.

"Ich bin seit über einem Monat gesperrt und kann keine Follower mehr annehmen", klagte die Hannoveranerin auf Instagram ihr Leid. Immer wieder werde sie aufgefordert, ihren Account von privat auf öffentlich zu stellen – womit jedoch User-Anfragen gelöscht wären. Immer wieder klickte sie auf abbrechen, bis jetzt das Malheur geschah: "Jetzt bin ich gerade auf öffentlich gegangen und habe an die 100.000 bis 200.000 Follower verloren durch einen falschen Klick!"

In nur einer Woche wäre die Sperrung aufgehoben worden, fügte Antonia aufgelöst hinzu. An diejenigen User, die ihren Kanal bereits abonniert haben, hatte sie daher einen Appell: "Bitte lasst dieses Video viral gehen und alle, die mir folgen wollten, können mir jetzt noch mal neu folgen."

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin

