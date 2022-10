Extensions aus Liebe zu Patrick? Antonia Hemmer klärt auf

Sie bezieht Stellung zu den Gerüchten! Vor wenigen Tagen überraschte die diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Antonia Hemmer (22) mit einer haarigen Verwandlung: Sie trägt ihre Haare wieder lang. Schnell mutmaßten viele Fans, dass sie das nur wegen ihres Freundes Patrick Romer (26) gemacht hat. Doch nun klärt die Blondine auf: Antonia hat eine neue Frisur, weil sie eine Kooperation mit einem Friseur hatte!

Via Instagram stellt die 22-Jährige klar, dass sie ihre Haare nicht für Patrick verlängern ließ. "Ich sage euch jetzt mal eins: Das war eine Kooperation! Ich wurde gefragt, ob ich mir die Haare bei denen machen lassen will und da war auch die Frage, ob ich Extensions haben will – und da habe ich natürlich Ja gesagt. Ich freue mich darüber", erzählt sie offen im Netz. Für sie sei es auch nicht schlimm, etwas für den Partner zu machen, wenn es ihm optisch gefällt.

Doch wie war es eigentlich zu den Mutmaßungen der Fans gekommen, dass Antonia diese Veränderung nur für ihren Patrick gemacht haben soll? Tatsächlich hatte der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat im Sommerhaus erklärt, dass er seine Freundin mit langen Haaren attraktiver findet. "Das ist, als würdest du einen alten Golf tunen, baust dann das Tuning ab und sagst: 'Ist doch ein super Auto, oder?'", war sein Urteil in der Realityshow. Zu Beginn ihrer Beziehung hatte die Beauty nämlich noch lange Haare.

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer und Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

Instagram / patrick_romer_ Antonia Hemmer und Patrick Romer

