Babybauch kaschiert: Aurora Ramazzotti im Hoodie unterwegs

Spielt Aurora Ramazzotti (25) etwa Verstecken? Vor wenigen Wochen gab die Tochter von Michelle Hunziker (45) bekannt: Sie erwartet ihren ersten Nachwuchs – und bestätigte damit wochenlange Spekulationen über eine Schwangerschaft. Seither setzte die Halbitalienerin ihren wachsenden Babybauch gerne mit enger Kleidung in Szene und begeisterte damit die Öffentlichkeit. Doch nun zeigte sich Aurora im weiten Hoodie, der ihre kleine Kugel verschwinden ließ.

Am Montagmittag lichteten Paparazzi die 25-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerca und einer Freundin beim Mittagessen in Rom ab. Statt figurbetonten Klamotten wählte die werdende Mama für ihren Restaurantbesuch einen entspannten Look: In einem grauen, locker geschnittenen Hoodie und einer Radlerhose genoss die TV-Bekanntheit das Treffen mit ihren Liebsten. Ihr Babybauch war dabei unter dem weiten Pulli nur zu erahnen.

Erst vor wenigen Tagen präsentierte Aurora ihre Körpermitte noch in einem engen schwarzen Kleid. Auf Instagram teilte die Brünette den Schnappschuss. Lässig posiert sie auf dem Foto auf einer Mauer und gewährte ihren Fans mit ihrer Pose einen Blick auf ihre Mini-Kugel. Und diese freuten sich sehr darüber. "Man kann deinen Bauch sehen – wie schön du doch bist", kommentierte ein Follower die Aufnahme.

Rom@ / MEGA Aurora Ramazzotti und ihr Partner Goffredo Cerca

Rom@ / MEGA Aurora Ramazzotti, Oktober 2022

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker

