Ein zweites Buch? Gülcan Kamps will es ihrem Kind widmen!

Gülcan Kamps (40) sprudelt nur so vor Ideen! In diesem Monat brachte die ehemalige Viva-Moderatorin ihr erstes Buch auf den Markt: In "Never give up – vertraue dir selbst" packt sie intime Geschichten über die Anfänge ihrer Karriere aus und schreibt auch über die Schwierigkeiten bis zu ihrer ersten Schwangerschaft. Doch dazu hat sie noch viel mehr zu sagen: Gülcan verriet Promiflash, dass sie noch ein zweites Buch herausbringen will – und zwar für ihr Baby!

"Ich möchte in Zukunft ein Buch meinem Kind widmen und erzählen, wie herausfordernd und am Ende wunderschön diese Reise war. Damit möchte ich gleichzeitig anderen Mut machen, niemals den Baby-Traum aufzugeben", berichtete sie im Promiflash-Interview. Nichts sei schöner, als das eigene Kind durchs Leben zu begleiten – und ganz getreu Gülcans Buchtitels "Never give up" sollte man immer dafür kämpfen.

Auch das ganze positive Feedback auf ihr erstes Werk bestärket Gülcan darin, am nächsten Buch zu arbeiten. "Es rührt mich täglich zu Tränen, wenn ich Bilder mit meinem Buch und Danksagungen bekomme, dass das Buch ein toller Ratgeber ist, andere ihren Weg nun gefunden haben, der Knoten geplatzt ist", schwärmte sie gegenüber Promiflash. Die Meinungen zum Buch seien durchweg positiv: "Das sind Momente, die mich sehr glücklich machen."

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Zimmer ihres Babys

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Fernsehmoderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

