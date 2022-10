So bemerkte Gülcan Kamps, dass sie endlich schwanger ist!

Für Gülcan Kamps (40) erfüllte sich vor fast einem Jahr ein langersehnter Traum! Der Kinderwunsch der einstigen Viva-Moderatorin blieb jahrelang unerfüllt – bis die Influencerin dann im Winter vergangenen Jahres endlich Mama ihres ersten Kindes wurde. Seitdem genießen die stolze Mutter und ihr Ehemann Sebastian Kamps ihr kleines Familienglück in vollen Zügen. Nun plauderte Gülcan aus, wie sie damals überhaupt von ihrer Schwangerschaft erfuhr!

"Und eines Tages, einfach so und aus heiterem Himmel, hat es dann geklappt", beschreibt Gülcan in ihrem Buch "Never give up – vertraue dir selbst" und erinnert sich: "Ich weiß noch genau, wie ich auf dem Sofa lag [...] und auf einmal spürte, wie aus der Mitte meines Bauches heraus eine Art Silvesterfeuerwerk losging, wie mich ein Hormoncocktail durchflutete, es floss bis in jede meiner noch so kleinsten Adern." Dieses Gefühl habe sie so noch nie gespürt – in diesem Moment habe sie einfach gewusst, dass sie schwanger ist.

Direkt nach diesem Erlebnis habe sie einen Termin bei ihrem Frauenarzt vereinbart, bei dem sich ihre Vermutung dann bestätigte. "Das war ein wahnsinnig schöner Moment meines Lebens", freute die 40-Jährige sich rückblickend.

Gülcan Kamps, Moderatorin

Gülcan Kamps im Januar 2022

Gülcan Kamps, Fernsehmoderatorin

